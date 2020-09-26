شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد حماقى بعد نجاح حفلته أمس فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد حماقى على مشاركة متابعيه وجمهوره بمجموعة صور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، من حفلته التي أقامها أمس، في المملكة العربية السعودية، بمناسبة العيد الوطني الـ 90 للملكة.

وكتب حماقي في أول تعليق له: "يارب تكونوا اتبسطتوا بحفلة امبارح، وقريب إن شاء الله نرجع نشوف بعض تاني على المسرح وأسمع صوتكم بتغنوا معايا".

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وأحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وقدم من خلاله عددا من أغانيه الذى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.

ويواصل النجم محمد حماقي على قدم وساق تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء القادم، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صناع المزيكا، ومنهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.

وكان حماقي قد طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم "هو ده حبيبي" التي تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ الذى كتب كلمات الأغنية، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.











