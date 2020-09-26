شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تنعى المنتصر بالله.. وسوسن بدر: صديق العمر ورفيق الرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل نجوم مصر نعى الفنان الراحل المنتصر بالله، والذى غادر عالمنا اليوم السبت، بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد صراع طويل مع المرض. حيث قالت دنيا سمير غانم فى منشور عبر حسابها بإنستجرام: "إنا لله و إنا إليه راجعون البقاء لله الفنان القدير المنتصر بالله".



دنيا سمير غانم

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فيما نعته الفنانة سوسن بدر بكلمات مؤثرة، وقالت عبر إنستجرام: "صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك".



سوسن بدر

ورحل الفنان الكوميدى المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، وكان الراحل يعانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى. وكان الراحل يعانى من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم.