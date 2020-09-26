شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسنى يطرح أغنية "إنتى فين دلوقت" بمشاركة سمير غانم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب حسام حسنى أغنية "إنتى فين دلوقت" على قناته بـ"يوتيوب" وتعد من أغانى مسلسل "هايم عبد الدايم" الذى أنتج عام 2008 وتم طرحه عام 2015، كما أكد حسام فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه قرر طرحها حاليا بمشاركة الفنان سمير غانم على طريقة الفيديو كليب، وهى من ألحانه وتوزيعه كلمات مجدى المغربى.

تدور أحداث المسلسل حول رحلة صعود هايم عبد الدايم من موظف بسيط في العلاقات العامة إلى مذيع شهير والصراع الدائر بينه وبين محب الشوبكشي صاحب محطة كيوبيد الفضائية الذي تنتابه الغيرة من نجاح برنامج هايم عبدالدايم "أسعد زوجين فين" وهو من بطولة الفنان سمير غانم ولطفى لبيب وصلاح عبدالله وميمى جمال.

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وقال المطرب حسام حسنى مطرب أغنية "كل البنات بتحبك"، إن له ذكريات جميلة جدًا لا يمكن أن ينساها فى استوديو 10 في ماسبيرو، حيث إنه صور الفوازير مع الفنانة نيللى.

وأضاف، خلال لقائه منذ شهر مارس الماضى بالإعلامية ناردين جبر ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى فى التليفزيون المصرى: إن سيد درويش هو اللى خلى الغناء مصرى وكانت الأغانى قبل منه عثمانية، وتطورنا وعملنا أحلى موسيقى فى الستينيات والسبعينيات.

وتابع: بعيدًا عن وجهة نظرى أى حد ممكن يشترى كمبيوتر وكارت صوت ويعمل أغنية وينزلها على اليوتيوب، ومش كل الناس بتحب المهرجانات، أنا مش قادر أقول عليها أغانى لكن هى موجة تفريغ ثقافى، وهى عبارة عن سم فى العسل، إحنا لما طلعنا عبد الوهاب شكر فى أغنية لولاكى لعلى حميدة وهى موسيقى عراقية.

وأكد أن أغانى التسعينيات كانت شكلا جديدا للأغنية ومختلفة تماما عن المهرجانات التى تجعل الشباب يرقص بشكل غير طبيعى، مضيفا: "أنا أساسا موزع موسيقى، وبدأت كموزع ومطرب، وأنا خاطرت بنفسى ونجحت قبل ما اشتغل مع حد".