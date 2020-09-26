فيديو| ياسمين عبد العزيز تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت ياسمين في الفيديو وهي تستعرض أناقتها، من داخل المنزل، مرتدية فستانًا أسود أنيق.
أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، شريف منير، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
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