أحمد السقا ينعى المنتصر بالله :"رحل خفيف الظل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى النجم أحمد السقا، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

نشر "السقا" صورة للمنتصر بالله، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، علق :"رحل خفيف الظل صاحب الضحكة والبسمة والبهجة، لا حول ولاقوة إلا بالله، اللهم أرحم المنتصر بالله".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة