"خبر حزين".. منة شلبي تنعى المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة منة شلبي، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

كتبت منة شلبي تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، :"البقاء لله في الأستاذ المنتصر بالله، اللهم صبر أهله وأحبته، خبر حزين، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة