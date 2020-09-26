أحمد حسن ينشر صورًا رفقة زوجته زينب بعد الحجاب :"بداية جديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر اليوتيوبر أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام". ظهرت زينب في الصور مرتدية "الحجاب"، علق أحمد حسن :"بداية جديدة". وواجه الثنائي أزمة كبيرة، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، بسبب البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما "آيلين" البالغة من العمر عام واحد للخطر.

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