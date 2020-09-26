صور| حسام داغر يهنئ ريهام حجاج بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان حسام داغر صورًا من حفل عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق داغر على الصور :" كل سنة و انتي طيبة يا ريكا يا حبيبة قلبي و دايماً قمر و منورة الدنيا يا حبيبتي يا جدعة وسكر وكل حاجة حلوة اليوم كان يجنن اشوفك دايماً مبسوطة يارب".
وحرص على حضور عيد ميلاد ريهام حجاج عدد كبير من النجوم من بينهم لقاء الخميسي وزوجها، نيللي كريم، لبلبة، خالد سليم، عبير صبري وزوجها، محمود حجازي وزوجته أسما شريف منير، إلهام شاهين، بوسي شلبي، نسرين إمام، منة فضالي، وآخرون.
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