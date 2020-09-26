بالصور- نجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من النجوم على الاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج، الذي وافق يوم 22 سبتمبر، واحتفلت به مساء أمس الجمعة، في جو تسعيناتي.

وجاء بين هؤلاء النجوم:

عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري، صورًا لها من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة وسعيدة يا رورو .. سنة كلها حب وسعادة ونجاح".

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أسما شريف منير

ونشرت أسما شريف منير، صورًا لها من حفل عيد الميلاد عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ريهام حجاج .. انتي شخص لطيف، وروحك الجميلة.. سعيدة جدًا برؤيتك".

بوسي شلبي

الإعلامية بوسي شلبي، نشرت عددًا من الصور بالحفل ، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"أحلى منهم وفارقة عنهم.. أحلى ريهام سنة حلوة".

لقاء الخميسي

وحرصت الفنانة لقاء الخميسي، على إبراز عددًا من الصور بالحفل عبر ستوري حسابها على إنستجرام، جمعتها مع المؤلف أيمن سلامة والفنانة هنا شيحة.

محمود حجازي

الفنان محمود حجازي، نشر صورة من الحفل، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد رورو.. كانت ليلة جميلة.. أتمنى لكِ كل السعادة".