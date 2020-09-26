"صديق العمر".. سوسن بدر تنعى المنتصر بالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة سوسن بدر، الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية، اليوم، بعد صراع مع المرض.

نشرت "بدر" صورة للراحل المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" صديق العمر ورفيق الرحلة الطويلة صاحب القلب الطيب والضحكة الصافية والنية الحلوة الله يرحمك ويصبر حبيبة عمرك وبناتك".

وكان الفنان أشرف زكي، قد أعلن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.