تراند اليوم : طليقة معز مسعود تشعل السوشيال ميديا بعد أنباء علاقته مع حلا شيحة

أزمة نفسية وحالة حزن تمر بها اليوتيوبر بسنت نور الدين، طليقة الداعية معز مسعود، بعدما تم الزج باسمها في الساعات الماضية، عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لانتشار أنباء عن استعداد معز للزواج من الفنانة حلا شيحة.



ووجهت بسنت، رسالة للمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي:"كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة، بيتاخد كتير من روحنا، عمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها، و لما بنفتكرها غصب عننا، بيصحى فينا جزء من الألم".

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وأضافت:"من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك ”شئ ” مش انسان يستخدموا صورتك ويخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة .. وكإن المشهور مش انسان من روح و دم واحساس".

وتابعت بسنت في منشورها:"افتح السوشال ميديا ألاقي حياتى مشاع، صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل و ضحك بسبب قدر ربنا ”سبحانه وتعالى“ كتبه عليا اني امر بيه ، و خلاص القدر عدى و انتهى من حياتي، انا مش حلوي مغطاة و غيرى مش حلوى مكشوفة، و ماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد ..انا اختك و هي قد تكون بنتك .. الكلام ده مؤذي لينا و لأهلنا".

واختتمت: "بلاش حُب الشير و اللايك يطغى على انسانيتنا ..و دعوا الخلق للخالق.. دا”اماطة الأذى عن الطريق صدقة ” .. فما بالكم ”بإماطة الأذى عن مشاعر الناس".

