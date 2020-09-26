تراند اليوم : شاهد.. أحمد الفيشاوي يوجه ضربة قاضية لمحمد رمضان

سدد الفنان المصري، أحمد الفيشاوي، الضربة القاضية لنظيره الفنان، محمد رمضان، وتمكن من هزيمته بشكل ساحق، ولكن ذلك عبر ملصق أغنيته الجديدة "نمبر 2".

وشارك الفيشاوي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، ملصق الأغنية المنتظر طرحها خلال الأيام المقبلة، والذي تم تصميمه بطريقة المجلات الهزلية "الكوميكس"، ويظهر فيه الفيشاوي وهو يرتدي قميصا يحمل رقم 2 ويسدد ضربة قاضية لمحمد رمضان الذي يرتدي قميصا عليه رقم 1 ويسقط من رأسه التاج.

وكان أحمد الفيشاوي أكد في تصريح لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه لن يقبل اعتذار محمد رمضان بعدما قال في أغنيته جديدة التي تحمل اسم "الدبابة": "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وأعلن الفيشاوي مؤخرا أنه يستعد لطرح أغنية جديدة من إخراجه بعنوان "نمبر 2"، والتي أكد في تصريحاته لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها إسقاط واضح على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان بنسبة 100%.

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وأشار الفيشاوي إلى أن كلمات الأغنية جريئة، وأن فكرة الرد الكوميدي بأغاني "الراب" ليست جديدة، موضحا أنها موجودة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وعلق محمد رمضان على أغنية "نمبر 2" أن لا أحد يستطيع السخرية من أغنيته "نمبر 1"، وذلك لأنها حلم كل شخص لديه طموح، بحسب تصريحاته لبرنامج "إنسايدر بالعربي".

وعبر رمضان عن أمنيته في أن تحقق أغنية "نمبر 2" لأحمد الفيشاوي نجاحا يلحقه بالمركز الثاني مثلما يقول في أغنيته.