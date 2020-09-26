تراند اليوم : نجلة رجاء الجداوي: هذا الشخص تسبب في وفاة والدتي

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، لأول مرة، عن المتسبب في إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد 19″، قبل وفاتها في 5 يوليو الماضي.



وقالت أميرة في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الجمعة، إن إحدى العاملات في مسلسل ”لعبة النسيان“ الذي شاركت والدتها في بطولته وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، كانت مصابة بفيروس كورونا، قبل إصابة الجداوي.

وأوضحت ابنة الفنانة الراحلة: ”لم يتعرض أحد من طاقم التصوير في المسلسل للإصابة، ولكن إحدى العاملات في المسلسل أصيبت بكورونا وتم تشخيص حالتها التهابا رئويا، ومن الواضح أنها كانت سبب العدوى“.

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وأردفت: ”درجة حرارة أمي كانت مرتفعة، تقترب من 40 مئوية، تم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض لمدة 8 أيام“.



وتابعت: ”الغريب أن والدتي لم تكن تغادر المنزل نهائيا منذ بداية أزمة فيروس كورونا في أواخر شهر فبراير. لقد أخذت جميع احتياطاتها قبل أي شخص آخر، ولكن هذا قضاء الله وقدره“.

وكانت أنباء قد ترددت أثناء الإعلان عن إصابة رجاء الجداوي بكورونا، أنها التقطت العدوى عندما حضرت عزاء الشيخ صالح، زوج الفنانة المصرية صفاء أبو السعود ولكنها نفت ذلك.