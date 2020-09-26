بلقيس تحتفل مع جمهورها بـ ثورة 26 سبتمبر اليمنية

احتفلت الفنانة بلقيس بثورة 26 سبتمبر اليمنية، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرحت بلقيس قائلة: تهنئة خاصة لأحبتي أهل اليمن بمناسبة أعياد ثورة 26 سبتمبر أسال الله لليمن مستقبل أفضل وسعادة

وطمأنينة بلا حدود فأهلي وأحبتي هناك يستحقون الأفضل.

وثورة 26 سبتمبر أو حرب شمال اليمن الأهلية هي ثورة قامت ضد المملكة المتوكلية اليمنية في شمال اليمن عام 1962 وقامت خلالها حرب أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية وبين المواليين للجمهوريّة العربية اليمنية.

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واستمرت الحرب ثمان سنوات، حيث سيطرت الفصائل الجمهورية على الحكم في نهاية الحرب وانتهت المملكة وقامت الجمهورية العربية اليمنية.

يذكر أن الفنانة بلقيس طرحت مؤخرًا كليب بعنوان تعالى تشوف، والكليب من إخراج عبدالرفيع عبديوي، والأغنية من كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، كما كسر الكليب حاجز الـ 28 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.