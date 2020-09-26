فيديو .. جينيفر لوبيز تطرح أحدث كليباتها Pa Ti

طرحت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أحدث كليبتها، والذي يحمل اسم Pa' Ti وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. ويشارك النجم العالمي مالوما، في غناء كليب Pa' Ti. Advertisements يذكر أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز طرحت أخيرًا كليب بعنوان Te Guste، وشاركها في الغناء الفنان العالمي باد باني، كما كسر الكليب حاجز الـ 97 مليون مشاهدة، وذلك من طرحه عبر موقع يوتيوب. العالمي باد باني، كما كسر الكليب حاجز الـ 97 مليون مشاهدة، وذلك من طرحه عبر موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن النجم العالمي مالوما طرح أخيرًا كليب بعنوان Hawái، كما كسر الكليب حاجز الـ 260 مليون مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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