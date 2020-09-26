محمد إمام يقدم واجب العزاء في المنتصر بالله

قدم الفنان محمد إمام واجب العزاء في الفنان القدير المنتصر بالله، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر محمد إمام صورة لـ المنتصر بالله، وعلق عليها ناعيًا: إنا لله وإنا إليه راجعون ..

البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله.

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يذكر أن الفنان القدير المنتصر بالله توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، وذلك بإحدى المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

وولد المنتصر بالله، في عام 1950،

كما حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال المهمة منها: الشيطانة التي أحبتني، أرابيسك، أبناء ولكن، يا تحب يا تقب، شارع المواردي، التوأم، من غير ميعاد، عسكر و حرامية، الصيف الماضي.