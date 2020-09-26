فيديو .. كارمن سليمان تطرح أحدث أغنياتها صاروخ للقمر

طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم صاروخ للقمر، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية صاروخ للقمر من فيلم فوق القمر، والمقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض. Advertisements وفيلم فوق القمر من تأليف أودري ويلز، وإخراج جلين كين، وبطولة كل من ربيتاني إشيباشي، فيليبا سو، مارجريت تشو، إيرين تسو. إيرين تسو. يذكر أن الفنانة كارمن سليمان طرحت أخيرًا كليب لينا رقصة، والكليب من إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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