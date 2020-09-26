الموسيقات العسكرية على مسرح النافورة بالأوبرا

أمسية مميزة تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لفرقة الموسيقات العسكرية، وذلك في الثامنة مساء الأحد 27 سبتمبر على مسرح النافورة وتتضمن مجموعة من الألحان الوطنية والتراثية منها أحلى بلد، فرحة النصر، كانوا الخيالة، هايلاند، النجوم والشرائط، الرحلة، هدية العيد، فينال، ريديسكي، طوف وشوف، يا مسافر وحدك، لحن الخلود وغيرها.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة

الثقافة، أن الموسيقات العسكرية تحرص دائمًا على مشاركة جموع المصريين في مختلف الاحتفالات الوطنية والقومية مشيرة أن تقديمها عروضًا ضمن الأنشطة الثقافية والفنية إضافة جديدة لما تحمله من قيم تعمل على تعميق ودعم روح الانتماء وشحذ الهمم والتعبئة النفسية وتعزيز مشاعر حب الوطن.

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يذكر أن الموسيقات العسكرية ظهرت في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدت ازدهارًا واهتمامًا بالغًا في عصر محمد علي وأنشئت أول مدرسة للموسيقي العسكرية عام 1838 وسميت بمدرسة الطبول والنفخيات والأصوات، وفي عام 1902 تأسست إدارة الموسيقات العسكرية ومنذ ذلك الحين نجحت في تحقيق شهر واسعة على المستوى الإقليمي والدولي وأصبحت من الاوركسترات العريقة التى تطلب في جميع المهرجانات الدولية والعالمية كما حصلت على جوائز كثيرة من خلال مشاركتها في مجموعة من المهرجانات والمسابقات العالمية.