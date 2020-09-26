أمير كرارة ينعي الفنان الراحل المنتصر بالله

نعي الفنان أمير كرارة، الفنان القدير المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 70 عاما، في إحدى المستشفيات بالإسكندرية.

وكتب كرارة، في منشور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،

رحمة الله على الفنان الكبير المنتصر بالله".



يذكر أن المنتصر بالله، من مواليد 1950، اسمه المنتصر بالله رياض عبدالسيد، حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه فى معهد

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الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال الهامة منها "ضد الحكومة"، "شارع محمد علي"، "الشيطانة التي أحبتني" "أرابيسك"، وغيرها من الأعمال.