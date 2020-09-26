بهذة الكلمات.. صلاح عبدالله ينعي القدير المنتصر بالله

نعى الفنان صلاح عبدالله الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشر"عبدالله" صورة للفنان الراحل، وعلق عليها قائلاً:"المنتصر بالله، لما
يذكر أن الفنان المنتصر بالله، قد رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 70 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، وقد أحزن هذا الخبر الكثير من متابعيه ومحبيه.
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