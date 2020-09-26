“منها لله كورونا”..موقف محرج للفنان محمد حماقي أثناء غنائه على المسرح

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

كثيرة هي المواقف المحرجة التي يتعرض لها الفنانيين على المسرح ، والتي كان أخرها تعرض المطرب المصري محمد حماقي، لموقف محرج على المسرح خلال حفله الذي أحياه في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والذي أقيم بمناسبة الاحتفالات التي تقيمها المملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، وخلال حفل محمد حماقي تلعثم في الغناء ونسي كلمات إحدى أغانيه.

وبحسب مقطع فيديو نشره تطبيق ”شاهد Vip“ عبر حسابه في موقع ”تويتر“، باعتباره الناقل للحفل عبر منصته، أظهر أن محمد حماقي اعترف بأنه تلعثم في الغناء وتوقف عن استكمال الأغنية.

وعلق محمد حماقي على هذا الموقف المحرج مرجعا السبب في تلعثمه ونسيان كلمات الأغنية إلى فيروس كورونا، مؤكدا أنه من الطريف بالنسبة له أن يكون هو الذي قام باختيار الأغنية لتكون من بين أغانيه التي يؤديها لجمهوره وينسى كلماتها.

وأضاف محمد حماقي أنه ولأول مرة يظل في منزله 6 أشهر دون غناء بسبب جائحة كورونا، معقبا: ”منها لله كورونا“.

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واستطاع محمد حماقي، أن يلفت أنظار العديد من الجمهور والمتابعين لحفله بأن يتحدثوا عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدم حماقي خلال الحفل الذي أُقيم على مسرح الجمان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودية، عددا من أغانيه.

ومن بين تلك الأغاني: ”نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، من البداية، واحدة واحدة، يزلزل، عارفة أحلى حاجة فيكي إيه، قدام الناس، ليه بيلموني، جرى إيه، من قلبي بغني، قادرين نعلمها، عمره ما يغيب، أم الدنيا“.

وحرص ”حماقي“ في بداية حفله على تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية بسبب حفاوة الاستقبال وتهنئة أهل المملكة والقيادة السياسية بالعيد الوطني السعودي الـ90، بينما وجه كلمة شكر للهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ على الجهود المبذولة من أجل إسعاد الجماهير العربية.

يُذكر أن محمد حماقي وصل إلى جدة برفقة مدير أعماله حمدي بدر، وكان في استقبالهما محمد زكي المدير التنفيذي لـ“بنش مارك“ العالمية، والتي وضعت كافة الإمكانيات للخروج باحتفال عالمي يليق باليوم المحبب لقلوب الشعب السعودي.