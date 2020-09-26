تراند اليوم : بالصور – دبي تستضيف العرض الأول لأحدث أفلام جاكي شان

تستضيف “ريل سينما” في دبي مول و”فارس فيلم” العرض الإقليمي الأوّل لفيلم الحركة “فانغارد” Vanguard يوم الإثنين 28 سبتمبر 2020، ويعد الفلم أحدث تعاون بين المخرج الناجح ستانلي تونغ والنجم العالمي جاكي شان.

وتبدأ العروض الرسمية للفلم في جميع الصالات المحلية والإقليمية في 8 أكتوبر المقبل، حيث تظهر الإمارة في بعض مشاهد الفيلم المليء بالتشويق والحركة، وتبرز العديد من أشهر معالمها، بما فيها وسط مدينة دبي، برج خليفة، ودبي مول، ما يجعلها الموقع الأمثل للعرض الإقليمي الاوّل لفيلم “فانغارد”Vanguard.

وفي الفيلم، يقود جاكي فريقاً مدرباً على درجة عالية من التدريب في رحلة بلا هوادة في جميع أنحاء العالم تبلغ ذروتها في دبي بتشويق لم يسبق له مثيل من قبل، حيث تنتهي في شوارع دبي والأكواريوم داخل دبي مول. وتم التصوير في مختلف المواقع في دبي قبل أكثر من عام.

تعليقاً على الحدث، قال احمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب إعمار العقارية (ش.م.ع.): “لطالما كانت إعمار رائدة في تشكيل أفق دبي الساحر والبيئات الحضرية والطبيعية المتطوّرة باستمرار فيها. وظهور بعض الوجهات والمعالم السياحية الرئيسية في هذا الإنتاج السينمائي الضخم، مثل دبي مول ووسط مدينة دبي ، لهو دليل آخر على مركز دبي ضمن أكثر المدن شهرة، ومصدر إلهام للفنانين والمنتجين السينمائيين من العالم كلّه.”

وقال متحدث باسم شركة فارس فيلم: ” فارس فيلم هي شركة التوزيع لأفلام جاكي شان لسنوات عديدة، ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الناجحة”.

كما علّق جمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للسينما والتلفزيون، بمناسبة العرض الأول قائلاً: “نحن مسرورون بانطلاق فيلم جاكي شان “فانغارد” Vanguard في الإمارات بعد تصويره في دبي باستخدام بنية تحتية سيمائية فائقة الحداثة. فمن ناطحات السحاب الحديثة، وإلى المعالم المعمارية، والروائع الطبيعية، تمتلك دبي بيئات حضرية وطبيعية تجعلها وجهة جذّابة لجميع أنواع الإنتاج السينمائي. تمّ تصوير الفيلم في وجهات مثل دبي مول، ووسط مدينة دبي، واستديوهات مدينة دبي للاستوديوهات. وبفضل بنيتها التحتية الحديثة، ومرافق الإنتاج المتقدمة، وأكبر استديوهات الإنتاج المتحرّكة في المنطقة، والخدمات المبسّطة لتسريع إصدار التصاريح، تمّ تصميم بيئة مثالية في دبي لدعم إنتاج الأفلام والمحتوى من المؤكّد أنها ستلهم صانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم.”

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وأضاف: “نوّد أن نشكر جميع شركائنا لدعمهم ا”فانغارد” Vanguard بما في ذلك شرطة دبي ولجنة أمن الفعاليات وجميع الهيئات الحكومية والخاصة الأخرى. ونحن نتطلع لمشاهدة دبي والنجم جاكي شان على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم.”

وفي هذه المناسبة، قال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي: “نحن حريصون على التعاون وتقديم التسهيلات لكافة الجهات التي تنفذ المشاريع الداعمة لإمارة دبي، ومنها الإنتاج السينمائي نظراً لدوره المؤثر في تعزيز مكانة الدول إلى جانب دورها الترفيهي والتثقيفي حول شعوب المنطقة، لا سيما وان دبي أصبحت مقصداً للسياحة والاستثمار ووجهة لرجال الأعمال وأصحاب الفنون والمؤسسات الإعلامية العالمية الكبيرة، والمنتجين المتخصصين في صناعة الأفلام، وذلك بفضل الخدمات المقدمة ودعم الشركاء.”

وأضاف العميد المزروعي، أن شرطة دبي بقيمها الثلاث المتكاملة للهوية المؤسسية: الابتكار والأمن والتواصل، أصبحت هي الروح والجوهر للشرطة، ومن خلالها نتواصل ونحمي…نبتكر ونبني، لتبقى دائماً في مقدمة الجهات التي تعمل على إسعاد المجتمع وبناء جسور التواصل مع كافة الجهات والشركات بهدف تقديم الدعم اللازم لها، مشيراً انه لإنجاح تجربة الفيلم العالمي “فانغارد” وضعت شرطة دبي كافة دورياتها الفارهة في خدمة صناع الفيلم كما شاركت بفعالية في تنظيم حركة السير في مواقع التصوير لتتناسب مع متطلبات تصوير مشاهد الحركة التي قام بها النجم جاكي شان وضمان أمن بيئة المكان، بالإضافة الى مشاركة في رجال الأمن وتوفير المعدات اللازمة والأجهزة اللاسلكية، وتأمين المواقف وتوفيرها وتقديم التصاريح الأمنية وكافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه التجربة”، مؤكداً حرص شرطة دبي على توفير كافة أوجه التعاون التي تضمن استمرار استقطاب صنّاع السينما العربية والعالمية إلى دبي.