تراند اليوم : بالصور – المضحكين الذين بكو و ابكونا في نهاية حياتهم

رحل عن عالمنا الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

جورج سيدهم

أصيب جورج سيدهم بمرض أقعده عن التمثيل وعن الحياة العامة لأكثر من 20 عام، وهو جلطة فى المخ أدت إلى حدوث شلل نصفى تام، كما أثرت على مركز الكلام مما أدى إلى ابتعاده عن الفن تماماً، وحرمان جمهوره من خفة ظلة التى كانت لا تخفق فى اسعادهم.

عبد الفتاح القصرى

عبد الفتاح القصرى، والذي أصيب بالعمى في آخر أيامه بعد زواج زوجته من صبي البقال واحتجزته في إحدى الغرف ومنعت عنه الطعام، بعد أن أخذت كل أمواله التي كونها طوال مشواره الفني، حتى أن شقيقته في نهاية حياته كانت تقوم بالعمل في أحد المنازل كخادمة؛ لكي تستطيع أن توفر له احتياجاته.

زينات صدقي

كما تعرضت النجمة زينات صدقي في سنواتها الأخيرة للكثير من المشاكل، والتي اضطرت بسببها لبيع أثاث منزلها لتوفير قيمة العلاج والطعام، ورفضت تقديم طلب للعلاج على نفقة الدولة من الرئيس السادات، ورفضت أيضاً مساعدة زملائها لها.

أمين الهنيدي

الكوميديان الشهير أمين الهنيدي فقد تعرض لأزمة كبيرة وقت وفاته حيث احتجز جثمانه بإحدى المستشفيات بسبب عدم توافر 2000 جنيه قيمة علاجه قبل وفاته، وحاول أقاربة توفير المبلغ حتي يتم استخراج تصريح الدفن.

النجم الكبير إسماعيل ياسين

الأعمال الناجحة، والتاريخ الطويل، لم يصاحب ملك الكوميديا الفنان إسماعيل ياسين للنهاية، بل كشر القدر عن أنيابه ليخلف له نهاية مأساوية بطلها الفقر والحاجة وابتعاد الأضواء.

«أبوضحكة جنان» عاش حزينًا وخاصة في آخر أيامه عندما انحسرت عنه الأضواء، ولأنه لم يعد يقدم أعمالًا تراكمت الضرائب عليه ، وأصبح مطالبًا بالديون، وتم الحجز على العمارة التي بناها بكفاح عمره، وحل فرقته المسرحية، وسافر إلى لبنان ليقدم المونولوج مجددًا، وقبل أعمال لا تليق بمكانته.

إسماعيل عاد إلى مصر بعد ذلك يقتله اليأس، وانزوى وابتعد عن الجميع، حتى وافته المنية عام 1972.

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عبدالسلام النابلسي

لم يتعمد الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي أن يأخذ الخط الكوميدي، بل عرفه الجمهور أرستقراطيًا مترفعًا، صاحب الكبرياء الذي رافقه في كل أفلامه.

طريقة النابلسي جعلت الجمهور يضحك رغم أنه لم يسع لذلك، فتميز بطريقته، ورغم نجاحه المستمر إلا أن المرض فاجأه، فحرص النابلسي على إخفائه حتى لا يعزف المخرجون عنه، ولم يخبر أحدًا، حتى صديقه المقرب فريد الأطرش.

ولم يكن المرض فقط رفيق الفنان في نهاية حياته، بل جاء الفقر ليقضي عليه بعد أن أعلن بنك «إنترا»، الذي كان يضع فيه أمواله إفلاسه، فازدادت حالته سوءًا حتى وفاته عام 1968.

إستيفان روستي

إستيفان روستي، ابن البارون النمساوي، الذي أجاد دور الشرير الظريف فأحبه الجمهور،لم يبتسم الحظ طويلًا لروستي، حيث انحصرت عنه الأدوار في آخر عمره، وتوفى عام 1964، ولم يكن يملك سوى 7 جنيهات، فجمع له الناس مصاريف الجنازة.

حسن فايق

أبتعد الفنان الكوميدي الكبير حسن فايق عن الفن أثر إصابته بشلل في نصفه الشمال ، ومكث بالمستشفى الإيطالي ثلاثة أشهر،لم يسأل عنه أو يزوره بصفة مستمرة سوى أحمد مظهر وعدلي كاسب وطلعت حسن مدير فرقة الريحاني ،وقام بدفع مبلغ 1000 جنيه للمستشفى الإيطالي عن ثلاثة أشهر قضاها في المستشفى ، وكان يعالج على نفقته في مركز التأهيل بالعجوزة ،، ومشكلة أخرى تضايق حسن فايق وهى أن بعض المنتجين لم يرسلوا له بقية أجره عن عمله في أفلام أنتجوها وأشترك فيها بالتمثيل ويقول حسن فايق :

( أنا عاوز أرجع لصحتي فقط ومش عاوز أشتغل بالفن تاني ، بعد اللي شوفته من الجحود وعدم التقدير )

مظهر أبوالنجا

توفى الفنان مظهر أبوالنجا ، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ77 عاماً، وأكد أحد المصادر أن الفنان مظهر أبو النجا كان يعاني بمشاكل في القلب والتي أثرت على الكلى بشكل أساسي وبدأت حالته خلال الشهور الماضية في تدهور، وهو الأمر الذي رفضت أسرته الإفصاح عنه، ولم تفصح عن مرضه أو عن المستشفى التى يتلقى بها العلاج اللازم.

وتعرض أبو النجا خلال رحلة علاجه الأزمات داخل عدة مستشفيات لعدم تلقيه الرعاية الكافية و السليمة وكان وقتها يوم بغسيل الكلى بشكل مستمر ولكنه تعرض للاهمال داخل تلك المستشفيات