تراند اليوم : هالة فاخر تغادر قناة “النهار” بعد انتهاء الموسم الأول لبرنامجها.. تفاصيل

وجهت النجمة الكيرة هالة فاخر الشكر والتحية لشبكة قنوات “النهار” برئاسة الإعلامي علاء الكحكي وشركة “ميديا أبل” برئاسة الإعلامية سميرة الدغيدي وذلك عقب انتهاء الموسم الأول من برنامجها “هالة خاصة”، الذي تمت إذاعته عبر قناة “النهار” خلال الفترة الماضية.

كتبت هالة فاخر عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”:”سعدت كثيرًا بالعمل على شاشة قنوات “النهار” وشركة “ميديا أبل” كمقدمة لبرنامج “هالة خاصة” على مدار موسم كامل

وشاركني خلال هذه الفرة مجموعة من أمهر العاملين القائمين على إدارة القناة والشركة وأتمنى لهم ولشبكة “النهار” وشركة “ميديا أبل” كل التوفيق والنجاج”.

كانت هالة فاخر قد قدمت مجموعة من أقوى الحلقات خلال الموسم المنقضي من برنامج “هالة خاصة” عبر شبكة قنوات النهار وشركة ميديا أبل وقوبلت هذه الحلقات بحفاوة شديدة نظراً للمحتوى الجيد الذي تم تقديمه خلال هذه الحلقات.