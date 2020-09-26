تراند اليوم : الأربعاء.. عرض فيلم “يوم الفرح وطبيب السعادة” بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، فيلم ” يوم الفرح ” وفيلم ” طبيب السعادة ” فى السابعة من مساء يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجارى، بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد، ضمن فعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .

وعن هذه الأمسية السينمائية، يقول الناقد السينمائى مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه يعقد عقب عرض الفيلمين، ندوة لمناقشة فكرة مضمون كل من الفيلمين،

بحضور المخرج مصطفى وفيق مخرج الفيلم الروائي القصير ” يوم الفرح “، والمخرج شريف جابر مخرج الفيلم التسجيلى ” طبيب السعادة “.

ووجه مدير عام المركز، الدعوة عامة للجمهور، للحضور ومشاهدة الفيلمين، بمقر مركز الثقافة السينمائية (36 شارع شريف- القاهرة)، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد.