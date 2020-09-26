تراند اليوم : المنتصر بالله ضحكة انتهت علي فراش الموت – دفتر عزاء النجوم

فور إعلان خبر وفاة الفنان الكوميدي المنتصر بالله، صباح اليوم، تحولت صفحات الفنانين على مواقع “سوشيال ميديا” لدفتر عزاء للفنان الراحل.

ونعى الفنان أشرف عبد الباقي عبر “تويتر”، قائلًا “البقاء لله.. الفنان الكبير المنتصر بالله”

وكتب أكرم حسني، قائلًا “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعوا للفنان المنتصر بالله بالرحمة، ولأهله وحبايبه بالصبر”.

وقال يوسف الشريف عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحم الفنان الكبير المنتصر بالله ويصبر أهله”.

أما محمود البزاوي، فقال “ألف رحمة ونور على صاحب السعادة.. الله يرحمك يا أستاذنا بقدر ما أسعدتنا وأمتعتنا بفنك وخفة دمك”.

ونعت ندى بسيوني الفنان الراحل، قائلة “‏وداعًا راسم البهجة الخلوق، خفيف الظل، الفنان ⁧‫المنتصر بالله‬⁩ ، خالص التعازي البقاء لله”.

فيما كتبت “ويزو” عبر “إنستجرام”، قائلة “لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا أحلى كومديان وممثل في الدنيا”.

نعى الفنان حسنى شتا الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض ونشر شتا صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق حسنى شتا قائلا:” الوداع ياطيب الفنان الكبير الكوميديان /المنتصر بالله فى ذمة الله ارجوا الدعاء له بالرحمه والمغفره “.

حرص الفنان محمد فؤاد على نعي الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد فؤاد، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لـ المنتصر بالله، وكتب في تعليقه على الصورة: ” إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون خالص تعازينا في وفاة الانسان الطيب الذي اسعدنا كثيرا ورسم البسمة علي وجوهنا دائمآ الفنان الغالي/ المنتصر بالله رحمه الله و اسكنه فسيح جناته”.

نعى الفنان محمد صبحي، زميله الفنان الكوميدي المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد صبحي، في منشوره: «إنا لله وانا إليه راجعون .. صديق العمر وزميل الكفاح منذ عام ١٩٧٢ .. رحل الفنان والإنسان المنتصر بالله .. بعد رحلة طويلة ومؤلمة مع المرض .. كنت صديقًا وحبيبًا بدأنا ادوار ثانوية كثيرة وحلمنا وكافحنا .. ولقد اثبت انك فنان مختلف عن كل من حولك .. ستظل في ذاكرة جمهورك المصري والعربي خفة الظل العالية .. ندعوا الله لك بالرحمة والمغفرة .. وللاسرة زوجتك الغالية عزيزة وابناءك الصبر والسلوان.

facebook

نعت الفنانة منة فضالي الفنان الراحل منتصر بالله، الذي توفي عن عالمنا اليوم السبت بعد صراع طويل مع المرض .

ونشرت منه فضالي صورة للفنان الراحل المنتصر بالله عبر حسابه الشخصي انستجؤام وعلقت قائلة : ” البقاء لله الفنان منتصر الله ” .

Advertisements

نعت الفنانة دانا حمدان الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض،عن عمر ناهز 70 عاما.

ونشرت دانا حمدان صورة للفنان المنتصر بالله ،عبر حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” البقاء لله الفنان القدير المنتصر بالله”.

نعى الفنان محمد ادوارد الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم، بعد صراع مع المرض ونشر ادوارد صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلق ادوارد قائلا: ” وداعًا الفنان الجميل #المنتصر_بالله ربنا يرحمك “.

نعت الفنانة ليلى علوى الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشرت ليلى علوى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” تويتر ” وكتبت ” البقاء لله في وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، خالص التعازي لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون “.

نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة للفنان الراحل “المنتصر بالله” منذ قليل على موقع التواصل الاجتماعى ،عبر حسابها الشخصى إنستجرام.

وكتبت على الصورة قائلة :” البقاء لله الفنان المنتصربالله” ،وجاءت التعليقات على الصورة من المتابعين لها قائلا:” ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

نعى الفنان آسر ياسين الفنان الراحل منتصر بالله الذي توفي عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض .

وغرد آسر ياسين عبر حسابه الشخصي تويتر : “البقاء لله..وفاة الفنان القدير المنتصر باللهربنا يرحمك ويصبر أهلك ”

نعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل منتصر بالله الذي توفي عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وغرد محمد هنيدي عبر حسابه الشخصي تويتر: “البقاء لله في المنتصر بالله .. ربنا يرحمك يارب”.

حرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على نعي الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشر أشرف زكي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لـ المنتصر بالله، وكتب في تعليقه على الصورة: «وداعا الفنان الكبير المنتصر بالله».

نعى الفنان محمد رزق الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد رزق صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.