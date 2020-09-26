مراسلنا: الجيش الصومالي يقتل 16 إرهابيا من حركة الشباب ويحرر 40 طفلا جنوبي البلاد المزيد

شن الجيش الصومالي، السبت، عملية عسكرية واسعة جنوبي البلاد، أسفرت عن مقتل 16 إرهابيا من حركة الشباب، إلى جانب تحرير 40 طفلا.



وقال الجيش الصومالي، في بيان، إن القوات شنت عملية عسكرية في بلدات تابعة لمدينة بريري بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد، وتحديدا بقرية نوناي، ما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا.

وأضاف البيان، أن الجيش الصومالي حرر 40 طفلا كانت تحتجزهم حركة الشباب الإرهابية، وتدربهم على صناعة المتفجرات واستخدام السلاح وتلقنهم الأفكار الإرهابية.

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ولفت الجيش الصومالي إلى أنه سيتم إعادة الأطفال إلى أسرهم، حيث اختطفتهم المليشيات الإرهابية تحت تهديد السلاح في محافظات وسط البلاد.

ونفذت العملية العسكرية الفرقة 143 من الجيش الصومالي، التي تنفذ واجباتها العسكرية في محافظة شبيلي السفلى بقيادة الرائد أحمد حسن سياد.

وتعهد الجيش الصومالي في بيانه بمواصلة العمليات العسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، حتى تحريرها من جميع المناطق التي تسيطر عليها.