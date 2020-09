توم هانكس دفع أموالاً من جيبه لتصوير مشاهد من "Forrest Gump"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: كشف النجم الأميركي توم هانكس خلال مقابلة مع برنامج "في العمق مع جراهام بنسنجر" أنه دفع أموالاً من جيبه لتصوير مشاهد في فيلم "Forrest Gump"، بما في ذلك رحلته الشهيرة حول الولايات المتحدة، حيث لم تكن استوديوهات Paramount تثق في ربحية المشروع.

وعلى الرغم من أن مخرج فيلم "Forrest Gump"، روبرت زيميكيس، كان يتمتع بالفعل بشهرة طيبة في هوليوود عام 1994 بعد إخراج فيلم ""Back to the Future" (1985) و "Who Framed Roger Rabbit" (1988) ، إلا أن المنتجين لم يهتموا.

وأشار إلى أنه اتفق على دفع هذه الأمول مقابل زيادة نصيبه من الأرباح، وهو ما در عليه 65 مليون يورو، بعد نجاح الفيلم.

وخلال المقابلة، تذكر هانكس أيضاً أنه قبل أن يصبح مشهوراً في الفيلم الكوميدي ??"Bosom Buddies"، قبل عقد من تصوير Forrest Gump ، كان على وشك الإفلاس وكان يواجه مشكلة في دفع الإيجار.