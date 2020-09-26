وفاة الممثل المصري المنتصر بالله

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الممثل المنتصر بالله يوم السبت عن عمر ناهز 70 عاما، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية.

حيث كان الفنان المصري يعاني طيلة السنوات الماضية من عدة أمراض، بدأت بالجلطة التي تعرض لها قبل 12 عاماً والتي تسببت في ابتعاده عن التمثيل، وعدم قدرته على تقديم سوى الأدوار البسيطة.

من جهته، قال نقيب الممثلين د. أشرف زكي إن جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله ستكون غدا في القاهرة.

ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان الراحل قائلة إنه ”تميز بأسلوب خاص في الأداء وتفوق في التعبير عن الشخصيات التي جسدها“ مشيرة إلى أنه كان بمثابة كلمة السر في نجاح الأعمال التي شارك فيها.

ولد الفنان الراحل في 1950 وتخرج في معهد الفنون المسرحية قبل أن يحصل منه على درجة الماجستير. بدأ مشواره المهني في نهاية السبعينات وقدم أعمالا للمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة.

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ورغم عدم إسناد البطولة إليه في أي من الأعمال التي شارك فيها استطاع المنتصر بالله الوصول إلى قلوب المشاهدين من خلال دور الممثل المساعد أو الأدوار الثانوية التي كان حضوره فيها لافتا.

قدم طيلة مشواره الفني ما يقرب من 180 عملا فنيا، حيث انطلقت مسيرته مع ثلاثي أضواء المسرح في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

فيما كان مسلسل "الصيف الماضي"، الذي عرض قبل 10 سنوات هو آخر ما يشارك فيه، ليظل طيلة السنوات الأخيرة يعاني من المرض، ويظهر على فترات متقطعة.

أما عن أهم أعماله فهي كثيرة ومتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية ومن أهم أفلامه: "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "أسوار المدابغ"، "التحدي"، "الحدق يفهم"، "الزمن الصعب"، "الشيطانة التي أحبتني"، "الطيب أفندي"، "الفضيحة"، "المعلمة سماح"، "المغنواتي"، "المواطن مصري"، "حارة الجوهري"، "يا تحب يا تقب"، "حنحب ونقب"، "شفاه غليظة"، "ضد الحكومة"، "فقراء ولكن سعداء"، "محامي تحت التمرين"، "ممنوع للطلبة"، "نأسف لهذا الخطأ"، "ناس هايصة وناس لايصة"، "يا ما أنت كريم يارب"، وغيرها الكثير من الأعمال التي أثرت السينما والتلفزيون والمسرح.

الراحل تزوج من الفنانة عزيزة كساب، التى اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.