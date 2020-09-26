شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ولطيفة ومنة شلبى ينعون الفنان الراحل المنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى نجوم مصر والعالم العربى الفنان المنتصر بالله، والذى رحل عن عالمنا اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض. ونشرت الفنانة التونسية لطيفة صورة قديمة تجمعها بالراحل المنتصر بالله، عبر حسابها الرسمى بتويتر وعلقت: "البقاء لله.. الفنان الكبير المنتصر بالله الله يرحمك إنا لله وإنا اليه راجعون".

لطيفة فيما غردت الفنانة منة شلبى، عبر تويتر وقالت: "البقاء لله فى الأستاذ المنتصر بالله اللهم صبر أهله وأحبته.. خبر حزين إنا لله وإنا اليه راجعون".

منة شلبى فيما نعاه الفنان أمير كرارة وغرد عبر تويتر: "رحمة الله على الفنان الكبير المنتصر بالله".

أمير كرارة ورحل الفنان الكوميدى المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، وكان الراحل يعانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى. وكان الراحل يعانى من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم.

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