شكرا لقرائتكم خبر عن "فقدنا فنانا كبيرا صاحب نغمات رقيقة".. هانى شاكر ناعيا الملحن خليل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكبير هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، الموسيقار خليل مصطفى الذي توفى أمس الجمعة عن عمر ناهز 65 عاما بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا، وتم نقله على أثرها لأحد المستشفيات منذ أيام قليلة، قبل أن يودع دنيانا.

وقال هاني شاكر: "إن لله وإن إليه راجعون.. البقاء والدوام لله، لقد فقدنا فنانا كبيرا صاحب نغمات رقيقة أثرى الحياة الغنائية والفنية بكثير من الأغنيات لا تزال عالقة بأذهان الجمهور المصري والعربي".

ورحل الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما، أمس الجمعة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثانويات القولون والرئة،

Advertisements

للراحل خليل مصطفى ألحان عالقة بأذهان الجمهور إذ تعاون مع كبار المطربين فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن خليل مصطفى، الذى أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.