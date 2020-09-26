شكرا لقرائتكم خبر عن المنتصر بالله.. صورة للفنان الراحل قبل وفاته بأيام مع محمد على رزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الوسط الفنى وجماهير الفن يعيشون فى لحظات حزن، بعد رحيل الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله، الذى توفى اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، الجميع يتسابق لنعى النجم الراحل والآخر يستعرض أحد المواقف التى جمعته معه.





أما الفنان الشاب محمد على رزق، فقد نشر صورة له مع الفنان الراحل المنتصر بالله، خلال زيارة له قبل وفاته بأيام، ربما كان فى منزله وقبل نقله إلى المستشفى حتى وافته المنية، صحبها بتعليق: "الأستاذ المنتصر بالله فى ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفر لك بحق كل ضحكة رسمتها على وشوشنا".

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ورحل، اليوم السبت، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.

المنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.