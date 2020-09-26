هل انتهت علاقة الحب بين براد بيت وجينيفر أنيستون؟.. أعرف الحكاية

رنا صلاح الدين - أصبحت العلاقة قوية للغاية بين النجم الهوليودي براد بيت وزوجته السابقة جينيفر أنيستون، بعد الشائعات التي ربطتهما بالعودة كزوجين مجددا.

وكانت جينيفر أنيستون قد نفت جميع التقارير التي ربطتها بالعودة لبراد بيت، مؤكدة أنها ليست مستعددة لدخول علاقة مع بيت أو غيره.

وكشفت تقارير هوليودية مؤخرا، أن العلاقة بين براد بيت وجينيفر، ما هي إلا صداقة قوية للغاية، وهو ما تأكد بعد ظهورهما الأخير معا.

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واجتمع براد بيت وجينيفر أنيستون مجددًا على الشاشة لأول مرة منذ عقود، لقراءة نص سينمائي عبر أحدى المنصات الإجتماعية.

وأثبت ذلك البث المباشر، الذي جمع بينهما، بأنهما تحولا لأصدقاء وليس حبيبان ما تناولت التقارير، وهو ما نفاه براد وجينيفر أنيستون.

وكانت جينيفر أنيستون، قد تزوجت براد بيت عن حب عام 2000 لكنها، انفصلا في عام 2005، بعد عمله مباشرة مع أنجلينا جولي في فيلم "السيد والسيدة سميث".