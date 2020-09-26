صور نادرة من كواليس حياة المنتصر بالله.. ضحك وعزاء

ترك الفنان المصري الراحل المنتصر بالله، فراغا كبيرا بعد رحيله، السبت، فقد كان فنانا يمتلك موهبة استثنائية، وكان ينتقل بين الكوميديا والتراجيديا برشاقة، وكأنه طائر بجناحين.

وعندما نتأمل أرشيف صور الفنان الراحل، نجد أنه يضم مجموعة من الصور النادرة التي تجمعه بعدد من نجوم الفن، منها صورة تجمعه بصديقة عمره الفنانة المصرية الراحلة معالي زايد.





وهناك صورة أخرى تجمعه مع الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي التى ذهب إليها عام 2016 لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجها، ووقتها تأثرت رجاء الجدواي، لأنها كانت تعلم أن المنتصر بالله مريضا ويتحرك بصعوبة.





ويحتوي الأرشيف أيضا على صورة له مع الفنان المصري الراحل أحمد زكي من كواليس تصوير فيلم "ضد الحكومة".





كما يضم صورة تجمعه بمجموعة من الفنانين الشباب الذين ذهبوا من أجل الاطمئنان عليه، بينما ظهر ضاحكا في الصورة.



ويضم الأرشيف كذلك صورة تجمعه بالأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في مصر، وظهر كلاهما ضاحكا بالصورة.

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ولد الفنان الراحل المنتصر بالله رياض عبد السيد في 21 فبراير 1950، وسط أسرة متوسطة الحال، وحاول والده كثيرا إقناعه بأن يكون طبيبا أو مهندسا، لكنه لم يلتفت لهذه النصائح، وانحاز لطموح الفنان الكامن بداخله.

وفي 1969 تخرج في معهد الفنون المسرحية، ثم نال درجة الماجستير 1977، ودعم موهبته الفطرية بالدراسة، الأمر الذي أكسبه الثقة، وأهله للوقوف أمام كبار نجوم التمثيل في ذلك الوقت.





من خشبة المسرح استطاع المنتصر بالله العبور للجمهور، وكانت البداية مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي ضمت "سمير غانم والضيف أحمد وجورج سيدهم"، وعندما أثبت وجوده انهالت عليه العروض من شركات الإنتاج.

وفي ظهر يوم السبت 26 سبتمبر 2020، قرر الانسحاب من الحياة، ليتوقف صانع البهجة عن الضحك والبكاء والكلام عن عمر ناهز الـ70 عاما.

أعمال المنتصر بالله الفنية

تألق المنتصر بالله في المسرح وقدم من خلاله 7 عروض مهمة منها "شارع محمد علي، حضرات السادة العيال، العالمة باشا"، كما توهج على شاشة التليفزيون بأعمال كوميدية رائعة وأخرى اجتماعية مثل "أبناء ولكن، أنا وأنت وبابا في المشمش، أيام المنيرة، أرابيسك".





وسجل المنتصر بالله حضورا قويا ولافتا على شاشة السينما، إذ قدم عبر الشاشة الكبيرة 25 فيلما، حقق أغلبها نجاحا كبيرا على مستوى شباك التذاكر من أبرزها "ضد الحكومة" أمام أحمد زكي، "المواطن مصري" بطولة عمر الشريف.

ولم تستمر حالة التوهج كثيرا، حيث غافله المرض واستعمر جسده، وأجبرته عدة جلطات بالمخ على الصمت وعدم الحركة، واستغرق علاجه سنوات طويلة وكان التحسن بطيئا.