التحالف: تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لمليشيا ⁧‫الحوثي‬⁩ الإرهابية في ⁧‫صنعاء المزيد

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، اليوم السبت، شن عملية نوعية ضد أهداف عسكرية مشروعة تتبع مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال التحالف، في بيان له، إن الأهداف شملت تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء.

وأكد التحالف الذي طلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء، أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وشددً على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وعلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.

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وجدد التحالف التأكيد على التزامه بتدمير قدرات مليشيا ‫الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية تجاه المملكة، والتي يتصدى لها التحالف باعتراض وتدمير عدد من الطائرات بدون طيار داخل الأراضي اليمنية.

وسبق أن اتهم العقيد المالكي المليشيا الحوثية بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وصعّدت المليشيا الحوثية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات اليمنية، في مسعى منها لإفشال التحركات الأممية لوقف إطلاق النار بعموم اليمن وإحياء عملية السلام.