شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا المنتصر بالله: عيطت على تقصيرنا فى حقك وضحكت على ذكرياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان الكبير صلاح عبد الله، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان المنتصر بالله، اليوم السبت، وعن حزنه الأكبر للتقصير فى حقه خلال الفترة الأخيرة، داعيا له بالرحمة وأن يصبر زوجته وبناته على فراقه.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على تويتر: "لما وصلنى خبر وفاتك كان قدامى حاجة من اتنين، يا أعيط يا أضحك، ولو عيطت.. يا على رحيلك يا حبيبى يا على تقصيرنا فى حقك الفترة الأخيرة، ولو ضحكت.. يا على حالنا يا على أحلى ذكرياتنا، ودلوقتى دموعى بتدعيلك، ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغالين بناتك يا أحلى مونتى فى حياتنا".





كما نعته الفنانة ليلى علوى، قائلة: "البقاء لله فى وفاة الفنان القدير المنتصر بالله، خالص التعازى لأهله وذويه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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ليلى علوى

ورحل، اليوم السبت، الفنان الكوميدى الكبير المنتصر بالله، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، كان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه، لكنه كان يتحامل ‏على نفسه لتقديم بعض الأعمال التى لا تتطلب مجهودا مثل ‏المسلسلات الإذاعية، أو المشاركة كضيف شرف فى مشهد أو حلقة ‏ببعض الأعمال، فظهر فى المسلسل التليفزيونى راجل وست ستات، ‏والإذاعى عوام على بر الهوى.





وكان الراحل يعانى من جفاء زملائه الفنانين وعدم سؤالهم عليه إلا القليل منهم.

المنتصر بالله فنان متمرس حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون بـ8 سنوات وتحديدًا فى عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثى أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، ليضع قدمه بثبات فى الوسط الفنى ويتألق فى تجسيد الشخصيات التى يقدمها، وخصوصًا إن كانت فكاهية، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على البطولة المطلقة، إلا أنه كان فى معظم أعماله محورا للأحداث، والشخصية المؤثرة.