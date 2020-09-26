شكرا لقرائتكم خبر عن إحداها مع جيهان السادات ..صور نادرة من الظهور الأخير للمنتصر بالله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب لسنوات قبل رحيله عن الساحة الفنية بسبب المرض ولكنه أبداً لم يغب عن أذهان الملايين بفنه وإبداعه وأعماله وسيظل حاضرا رغم رحيله ووفاته.

صارع الفنان المنتصر بالله المرض لسنوات طويلة اشتاق له خلالها جمهوره، وظهر فيها الفنان الكبير ظهوراً محدوداً فى بعض المناسبات التى تم تكريمه فيها، وكان هذا الظهور هو الأخير الذى التقطت فيه العدسات صوراً للراحل المبدع، وقد ظهر عليه تأثير لمرض ولكنه كان لايزال يحتفظ ببقايا ابتسامته.



المنتصر بالله أثنا تكريمه فى الهناجر



أثناء تكريمه فى الهناجر

وكان من ضمن هذه الصور صورة لتكريمه فى مسرح الهناجر بالأوبرا منذ عامين فى ذكرى رحيل الفنان عبدالله محمود حيث اقام المخرج أشرف فايق الذي كان وقتها مسؤلا عن النشاط السينمائي في مراكز الابداع علي مستوي الجمهورية وتم عرض فيلم المواطن وتم تكريم اسم عبدالله حمود والمخرج صلاح أبو سيف والفنان المنتصر بالله ، وحرص عدد من الفنانين على التقاط الصور مع المنتصر بالله ومنهم الفنانين: محسن محيى الدين وأحمد سلامة ومحمد عبدالواحد وهالة أنور وأحمد عبدالله محمود والمخرج أشرف فايق .

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أثناء تكريمه فى احتفالية عيد الأب



فى احتفالية عيد الأب مع طلعت زكريا وجميل راتب

كما ظهر الفنان الراحل المنتصر بالله فى نفس العام عندما كرمته منظمة الأمم المتحدة للفنون فى حفل عيد الأب مع عدد من النجوم ، ومن عجائب القدر أن العدسات التقطت له صوراً إلى جوار رفاقه الفنانين الراحلين جميل راتب وطلعت زكريا.



مع طلعت زكريا وجميل راتب

وكانت منظمة الأمم المتحدة للفنون كرمت الفنان المنتصر بالله فى احتفالية لعيد الأب عام 2016 ، وفى نفس الحفل تم تكريم اسم الرئيس الراحل محمد انور السادات وحضرت التكريم السية جيهان السادات.



السيدة جيهان السادات تطمئن على المنتصر بالله

وخلال الحفل لاحظت جيهان السادات وجود الفنان المنتصر بالله فقامت بنفسها واتجهت نحو المائدة التى يجلس عليها الفنان الراحل وسلمت عليه وأكدت له مدى اعجابها به ورغبتها فى الاطمئنان عليه، وشعر المنتصر بالله وزوجته عزيزة كساب بسعادة بالغة والتقطت العدسات صورا لهذا المشهد.