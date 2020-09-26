شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور .. كواليس دويتو" "بسكوتاية مقرمشة" لـ حمادة مجدى وحسن شاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، بالفيديو والصور، كواليس دويتو "بسكوتاية مقرمشة" لـ حمادة مجدى وحسن شاكوش بمشاركة الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية داخل كليب، وهى من كلمات وألحان مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج أحمد أشرف "توتي".

وننشر مطلع دويتو "بسكوتاية مقرمشة" قبل طرحها "انتي بسكوتاية مقرمشة يا بت دا انتي قطة مخربشة..بنت الذوات يا تاج علي رأسى..بنت الذوات يا صحبتي وناسي".

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يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

وتأتي أغنية "لغبطيطة" بعد عدد من الأزمات بين مطربي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.