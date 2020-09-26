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شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا توسع نشاطاتها وتزيح الستار عن عطر جديد يحمل اسم ألبومها "Madame X" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية مادونا قررت أن تكثف نشاطها خارج نطاق الموسيقى والغناء ، فبعد أيام من إعلانها تقديم فيلم عن سيرتها الذاتية تقوم هى بكتابته و ستقوم بإخراجه ، قررت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 62 عاما أن تأخذ خطوة جديدة لكن هذه المرة فى عالم التجميل .
أعلنت مادونا انها تستعد حاليا لإطلاق عطر جديد يحمل اسم ألبومها "Madame X" الذى أطلقته فى عام 2019 وحقق نجاح مذهل حول العالم ، وقد كشفت النجمة الشهيرة عن الصورة الاولى للعطر و ذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر " ، وهوالخبر الذى اسعد قطاع كبير من محبى و عشاقى أيقونة الموسيقى والغناء .
عطر مادونا
يذكر أن الفيلم الذى يستعرض السيرة الذاتية الخاصة بالنجمة الشهيرة مادونا و التي تقوم بتأليفه و ستقوم بإخراجه يضم الكثير من أسرار حياتها و ستركز علي أبراز الجوانب المظلمة التي كرت بها قبل وصولها لعالم الشهرة و تحقيق النجاحات.
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