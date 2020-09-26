شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى خلال احتفالات السعودية: 6 أشهر بعيدا عن المسرح منها لله كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض النجم محمد حماقي لموقف محرج خلال إحيائه احتفالات العيد الوطنى الـ 90 على المسرح، وقال حماقي للجمهور الذى حضر الاحتفال قبل أن يبدأ بتقديم أغنية جديدة : "إيه رأيكم إنى أختار أغنية ناسي كلامها، اه ولله، منها لله كورونا فاكر من وأنا عندى 20 سنة ما قعدتش 6 شهور لم أغنى"، لافتاً إلى انقطاعه عن الغناء بسبب جائحة كورونا التي ألزمته البقاء في منزله لمدة 6 شهور.

وأحيا المطرب محمد حماقي حفلا غنائيا في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ90، وقدم من خلاله عدد من اغانيه الذى تفاعل معها الجمهور، وأقيم الحفل على مسرح الجمان، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بدعم من هيئة الترفيه السعودي.

ويواصل النجم محمد حماقي على قدم وساق تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء القادم، والذي يتعاون فيه مع عدد كبير من صناع المزيكا، ومنهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.

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وكان حماقي قد طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم «هو ده حبيبي» التي تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ الذى كتب كلمات الأغنية، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.