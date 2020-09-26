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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السبب الحقيقى وراء تبرع جاستين بيبر وتشانس ذارابر بـ250 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمساعدة المتضررين من انتشار فيروس كورونا ، أعلن النجم العالمى جاستين بيبرو نجم الراب الشهير شانس ذا رابر " Chance the Rapper " اللذان تعاونا معا فى تقديم أغنية " HOLY" أنهما بصدد التبرع بمبلغ 250 ألف دولار للجماهير التى تكافح خلال الوباء ، وهو الخبرالذى نشرته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها موقع " بيلبورد " .
فقد أشارالنجمين إنهما تعاونا مع تطبيق " Cash " لمنح مبالغ مادية كمساعدة يصل مجموعها الى 250 ألف دولار لمن تأثروا بهذه الأوقات الصعبة " .
وقد دعى النجمين محبيهم و عشاقهم عبر الـ SOCIAL MEDIA بضرورة مشاركتهم لقصصهم من أجل الحصول على فرصة للمساعدة و الحصول على المال وذلك باستخدامهم هاشتاج "JBChanceHoly".
يذكرأن أغنية " HOLY" التى اطلقها جاستين بيبروتشانس ذا رابر حققت نجاح كبير فور إطلاقها ، كذلك كليبها الذى اخرجه كولن تيلى أصبح واحد من أهم الاعمال التى أطلقت خلال عام 2020 .
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