شكرا لقرائتكم خبر عن يارا شهيدي تلعب دور Tinker Bellفي النسخة الحية من 'Peter Pan' والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ديزني ان الممثلة الأمريكية يارا شهيدي ستلعب دور Tinker Bell في فيلم ديزني الكلاسيكي الشهير "بيتر بان" 'Peter Pan' حيث قرت ديزني تحويل الفيلم إلي نسخة حيه، بعدما أنتجت خلال الفترة السابقة نسخة حيه من "مولان" و"علاء الدين".

شهيدي تنضم إلى جود لو ، بالإضافة إلى ألكسندر مولوني وإيفر أندرسون ، وحسب ما تقول المصادر من المقرر أن تعرض النسخة الحية من Tinker Bell علي منصةDisney + ، مثلما عرض فيلم "مولان".



يارا شهيدي

يتناول الفيلم العالم السحري الخيالي من خلال الجنية (تينكربيل) التي تحاول تحقيق الأحلام.

Advertisements

وحقق فيلم "Mulan" من إنتاج ديزنى إيرادات حول العالم وصلت إلى 57 مليون دولار أمريكى، وهو نسخة جديدة ‪Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دونى ين والتي قدمت عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords" و"‪Painted Skin" و"‪Ip Man" "‪The Lost Bladesman"و و"‪Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاى ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi، الذى طرح في عام 1942، وسيكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت "‪Captain Marvel" ، وليندسي بير "‪Sierra Burgess Is a Loser" بكتابة الفيلم الجديد، انتاج من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز.