شكرا لقرائتكم خبر عن مى مصطفى لتتر البداية ونورهان المرشدى للنهاية بـ"خيط حرير" لمى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة الشابة مى مصطفى من تسجيل أغنية تتر البداية مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات سلمى رشيد، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع الموسيقى أحمد امين.

أما تتر النهاية غناء نورهان المرشدى مطربة ذا فويس، بأغنية تحمل اسم "قتلت الماضى"، من كلمات محمد غنيم، وألحان مصطفى شكرى، وتوزيع أحمد أمين، حسبما أكد ملحن مصطفى شكرى لـ"الخليج 365"، متمنيا أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور عند عرض المسلسل فى القنوات.

العمل تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال الفترة الماضية .

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كل من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.