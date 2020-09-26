شكرا لقرائتكم خبر عن شيحة يطالب الموسيقيين بتكريم الراحل خليل مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة نقابة المهن الموسيقية بتكريم إسم الملحن الراحل خليل مصطفى، والذى وافته المنية أمس الجمعة وتم دفنه ببلدته بالزقازيق.

وقال شيحة فى تصريحه لـ ”الخليج 365”، الراحل خليل مصطفى عمل شكل جديد للموسيقى منذ ظهوره على الساحة، وقدم العديد من الألحان المهمة لكبار النجوم مثل عمرو دياب وعلى الحجار، وكذلك مدحت صالح، حيث ساهم فى معرفة الجمهور به فى بداياته الفنية، وقدم له العديد من الأغانى.

وأضاف شيحة قائلا :"خليل مصطفى يستحق تكريمات كثيرة، لأنه أفنى عمره فى خدمة الفن والموسيقى، ورغم ذلك كان بعيد تماما عن الإعلام، لذلك لم يأخذ حقه".

Advertisements

ورحل عن عالمنا، أمس الجمعة، الملحن خليل مصطفى عن عمر 65 عاما، بعد تدهور حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير، إثر إصابته بمرض سرطان الغشاء البريتونى، وثنويات القولون والرئة، وتم نقله لأحد مستشفيات العاصمة فى 21 من شهر سبتمبر الجاري، وخضع للإشراف الطبى وبدأ فى تلقى العلاج، قبل أن يودع دنيانا.

وللراحل خليل مصطفى ألحان عالقة بأذهان الجمهور إذ تعاون مع كبار المطربين فى الوطن العربى، ومن أبرز أعماله "سيبت فراغ كبير" و"شوقنا" مع الهضبة عمرو دياب، و"بينت الحب عليا" مع ميادة الحناوى، و"عنوان بيتنا" لعلى الحجار، و"السهرة تحلى" و"ولا تسوى دموع" مع مدحت صالح، و"الشمس الجريئة" لنجمة التسعينيات حنان، و"يعشق قمر" للنجم إيهاب توفيق.

يذكر أن الملحن خليل مصطفى خضع قبل رحيله للعلاج الكيماوى، وتبين مع العلاج وجود نقص فى جميع مكونات الدم من كرات دم حمراء وبيضاء، وحالته كانت حرجة.