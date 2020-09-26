شكرا لقرائتكم خبر عن كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلى فى شوراع لندن بعد اختفاء 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم كيت هارينجتون وزوجته روز ليزلي وهما في شوارع لندن بصحبة كلبهما، وهو الظهورالنادر لهم سويا بعد غياب عن الظهور بأماكن علنية منذ ٩ أشهر.

وفي سياق متصل طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Criminal بطولة الممثل العالمي كيت هارينجتون، الموسم الثاني من السلسلة، ليحظى باستقبال كبيرمن قبل مشاهديها ومتابعيها، وسرعان ما حقق المسلسل تقييمات عالية من قبل النقاد والمشاهدين لحبكته الدرامية المتشابكة.

وتدورأحداث الموسم الثاني حول مشتبه به في عدد من القضايا وهو "كيت هارينجتون"، يجلس في غرفة الاستماع في المحكمة تحت ضغط شديد للاعتراف بتفاصيل القضايا المتورط فيها، وكان الموسم الأول من السلسلة قد حقق عدد مشاهدات كبير.

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وفى تصريحات سابقة، لـ هارينجتون، نجم GOT "جون سنو" لـ موقع " The Hollywood Reporter" حول الموسم الثامن والأخير من المسلسل التليفزيونى الأشهر، قال "هارينجتون" إنه فوجئ بذلك تمامًا، على الرغم من أنه يمكنك رؤية هذا المسار للأحداث منذ بداية أولى حلقات الموسم، لكنها لا تزال صدمة كبيرة لي".