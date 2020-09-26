شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تودع بلاتوه مسلسلها "خيط حرير" بعد أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تودع النجمة مى عز الدين بلاتوه مسلسلها الجديد "خيط حرير"، بعد أيام حيث تواصل التصوير بشكل يومي في الديكور الخاص بالعمل، حيث تعمل مى وفريق المسلسل على قدم وساق للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية، ليدخل العمل مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016، وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال الفترة الماضية.

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مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلًا من محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادى مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى، ونسمة النجار، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.