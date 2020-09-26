إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع "السقوط في بئر سبع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
استعادت الفنانة إسعاد يونس، ذكرياتها مع مسلسل"السقوط في بئر سبع" الذي عرض عام 1995، ويعرض حاليا على شاشة dmc دراما.
ونشرت "إسعاد" صور لها من المسلسل، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت: "السقوط في بئر سبع، شوية ذكريات".
المسلسل تدور أحداثه حول قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، حول تجنيد مصري وزوجته للتجسس لصالح إسرائيل، القصة نقلًا عن رواية (إبراهيم وانشراح) للكاتب الصحفي عبدالرحمن فهمي.
وشارك في بطولته سعيد صالح، إسعاد يونس، أبو بكر عزت، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، طارق الدسوقي، ومن إخراج نور الدمرداش.
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