رسالة المنتصر بالله الأخيرة: افتكروني عمري ما نسيتكم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

رحل عن دنيانا، اليوم السبت، الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، بعدما عانى لسنوات طوال من عدة أمراض مزمنة بدأت عندما أُصيب عام 2008 بجلطة في ‏المخ، ما أبعده عن التمثيل.

وحملت الإعلامية بسمة وهبة، رسالة صارت هي الأخيرة من المنتصر بالله لجمهوره، نقلتها لها زوجته السيدة عزيزة كساب في مطلع يناير الماضي.

وقال المنتصر بالله في رسالته الأخيرة لجمهوره: "افتكروني وافتكروا ضحكتي دائمًا.. علشان أنا عمري ما نسيتكم".

فيما قالت زوجته، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" عبر قناة ON: "هو مش متضايق من حاجة، وبيقدر ظروف كل الناس، ومش زعلان ولا مضايق من حد".

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وكان آخر ظهور للفنان المنتصر بالله قبل رحيله، حينما شارك في افتتاح معرض "ديالوج" للفنان التشكيلي ماجد باقي، زوج ابنته الكبرى "ديانا"، وبدى عليه ‏علامات التقدم في السن بشكل كبير، وذلك في ديسمبر 2018، ولاقى حينها ترحيبا كبيرا من الحضور، وقال له أحدهم: "قول كلمة للفنانين"، فاكتفى بقوله: "كل سنة وأنتوا طيبين".

وظهر المنتصر بالله قبل ذلك في يوليو عام 2018، حينما ‏أقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون احتفالية كرمت خلالها عددا من ‏نجوم الفن وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأب.

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