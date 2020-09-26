محمد أيمن يشارك في مسلسل "ضربة معلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان الشاب محمد أيمن لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ضربة معلم" أمام الفنان محمد رجب.

وقال "أيمن"، إنه يجسد شخصية شاب فقير يدعى "علي"، يتعرف على فتاة تحدث لها عدة مشاكل ويساعدها في التغلب عليها، كما أوضح أنه يبدأ تصوير مشاهده مطلع الشهر القادم.

مسلسل "ضربة معلم" ٤٥ حلقة ومن المقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان، وهو دراما إجتماعية، بطولة محمد رجب ومي سليم ورياض الخولي ومحمد نجاتي وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، وتأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق

محمد أيمن شارك في مسلسل "لمس أكتاف" الذي عرض منذ عامين، والمسلسل بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، وآخرون، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.