صلاح عبد الله ناعيًا المنتصر بالله: "دموعي بتدعيلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان صلاح عبد الله، على نعي الفنان الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتب "صلاح" عبر حسابه بموقع إنستجرام: "لما وصلني خبر وفاتك، كان قدامي حاجة من إتنين يا أعيط يا أضحك .. ولو عيطت.. يا على رحيلك ياحبيبي.. يا على تقصيرنا في حقك الفترة الأخيرة، ولوضحكت يا على حالنا.. يا على أحلى ذكرياتنا".

وأضاف: "ودلوقتي دموعي بتدعيلك، ربنا يرحمك ويصبر قلب العزيزة مراتك والغاليين بناتك يا أحلى مونتي في حياتنا".

وكانت أرملته الفنانة عزيزة كساب، قالت في تصريحات تليفزيونية سابقة ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامية بسمة وهبة: " كل صحابه، كنت بطلبهم له عشان يسمع صوتهم وبيكون مبسوط بيهم إنه سامعهم.. أحمد بدير وأحمد آدم وصلاح عبد الله".

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الفنان أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان الراحل المنتصر بالله، صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن، الفنان المنتصر بالله، حاصل على ماجستير فنون مسرحية بعد تخرجه فى معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقه ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة، وتزوج من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاثة.

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